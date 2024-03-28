Создан первый в мире алмазный полупроводник, которому не нужно охлаждение

Японские ученые из Исследовательского центра электронных и оптических материалов, Национальный институт материаловедения (NIMS), разработали первый в мире транзистор на основе алмазов. Устройство способно работать при очень высоких температурах и практически не нуждается в охлаждении по сравнению с кремниевыми аналогами. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Science (AdvSci), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалистов, алмазный полупроводник может действовать при температуре выше 300°C, тогда как предел для процессоров на основе кремния составляет 100°C.

В рамках проекта ученые создали транзистор с двумя "алмазными слоями, легированными фосфором". Фосфорное легирование, или, говоря проще, добавка элемента в слои необходимо для увеличения проводимости. Таким образом формируется n-канальный слой, несущий свободные электроны, который заменяет прослойку кремния в обычном чипе.



Когда через слой проходит достаточное количества электронов, они соединяют два конца затвора, известные как "исток" и "сток". Это замыкает цепь и переключает устройство со значения 1 на значение 0.

По словам авторов разработки, созданное ими устройство обеспечило самую высокую стабильность и проводимость при чрезвычайно высоких температурах среди существующих аналогов.

Алмазные полупроводники обладают более широкой запрещенной зоной по сравнению с кремниевыми. Запрещенная зона измеряется в электронвольтах (эВ) и представляет собой область внутри n-канала, в которой электроны могут свободно перемещаться. Широкая запрещенная зона означает, что компонент способен работать при более высоких напряжениях и частотах. У алмаза показатель составляет 5,47 эВ, тогда как у кремния - всего лишь 1,12 эВ.

По словам ученых, алмазные процессоры найдут применения в технике для самых суровых условий, включая открытый космос. Также их можно использовать в электромобилях и других устройствах.

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