Названо препятствие для отправки людей на Марс

Радиация станет настоящим испытанием для колонистов на Марсе. Такое препятствие для отправки людей на красную планету назвали ученые, пишет портал Space.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что недавняя вспышка на Солнце вызвала мощную магнитную бурю на Марсе, у которого, в отличие от Земли, нет магнитного поля, защищающего от заряженных частиц. Полученные данные аппарата MAVEN и марсохода Curiosity проанализировали ученые.

Выяснилось, что вспышка раздула и нагрела атмосферу Марса, а также вызвала полярное сияние на планете. Кроме того, было установлено, что из-за всплеска солнечной радиации доза излучение в районе местонахождения марсохода достигла 8100 микрогрей. Как поясняюсь ученые, если бы рядом стоял человек, он получил бы излучение, эквивалентное 30 рентгеновским снимкам грудной клетки. Это был самый высокий уровень радиации на Марсе, который фиксировал Curiosity за все 12 лет своей работы на планете.

Также отмечается, что камеры Curiosity запечатлели попадание солнечных частиц в атмосферу Марса, а камера орбитального аппарата Mars Odyssey вышла из строя на целый час.

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