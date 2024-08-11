Обнаружены неожиданные выбросы метана на Аляске

Ученые Университета Аляски в Фэрбанксе обнаружили неожиданные выбросы метана - мощного парникового газа - из сухих горных экосистем Аляски. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты использовали методы радиоуглеродного датирования, геофизические измерения, микробную генетику и прямое бурение почвы. Оказалось, что выбросы метана в основном происходят из специфических формаций, называемых таликами - незамерзающими карманами почвы, погребенными под вечной мерзлотой. Талики создают условия для активности микробов, что способствует выделению метана в течение всего года, включая зимние месяцы.

Особое внимание исследователи уделили участкам с едомой - богатой органикой вечной мерзлотой плейстоценового возраста. Эти отложения, богатые углеродом, простираются на десятки метров вглубь земли и характеризуются высоким содержанием ила, что препятствует проникновению кислорода и способствует образованию метана. Талики на таких участках развиваются с ускоренной скоростью, особенно в условиях продолжающегося потепления Арктики.

Открытие бросает вызов традиционным представлениям, согласно которым выбросы метана обычно связаны с водно-болотными угодьями, где благоприятные условия для микробов создаются благодаря низкому уровню кислорода. В данном случае выбросы метана на сухих участках оказались выше, чем на болотах.

По данным дистанционного зондирования и численного моделирования, термокарстовые курганы - особенности ландшафта, возникающие в результате таяния подземного льда, - будут широко распространены к XXII веку. Это явление связано с продолжающимся потеплением, которое способствует развитию талика и как следствие увеличению выбросов метана. Несмотря на то что едома занимает всего три процента площади региона вечной мерзлоты, она содержит более 25 процентов всего углерода, хранящегося в северной вечной мерзлоте.

Полученные данные указывают на то, что вклад вечной мерзлоты в углеродный баланс будет значительно выше, чем предполагалось ранее, что может ускорить глобальное изменение климата.

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