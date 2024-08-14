Японцы массово скупают рис и воду

Жители Токио принялись скупать рис и воду после предупреждения о возросшем риске большого землетрясения в районе разлома Нанкай.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в некоторых случаях магазины даже вводят лимит на продажу в одни руки.

Несмотря на высокий спрос, ажиотажа и очередей в магазинах пока не наблюдается. Тем не менее, многие жители Токио решили подготовиться к возможным последствиям землетрясения, запасаясь основными продуктами и водой, что стало отражением тревожного настроения в столице Японии.

Отметим, что недавно в Японии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее у восточного побережья южного острова Кюсю на глубине около 30 км, а затем - еще одно, магнитудой 7,1.

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