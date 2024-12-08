Археологи нашли в Турции «гробницу Санта-Клауса»

Турецкие археологи сделали уникальную находку в провинции Анталья, обнаружив древний саркофаг в церкви Святого Николая в Демре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu Ajansı, этот саркофаг, находящийся на глубине около 1,8 метра, может быть местом захоронения Святого Николая - христианского епископа IV века, который стал прототипом современного Санта-Клауса.

Руководитель раскопок, доцент Эбру Фатма Финдык, заявила, что дальнейшие исследования позволят подтвердить подлинность этой находки. Святой Николай, известный своей щедростью и тайными подарками нуждающимся, был одним из самых почитаемых христианских святых. Ранее считалось, что его останки были перенесены в города Бари и Венецию в Италии.