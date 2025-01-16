Историческое решение: Луну внесли в список культурных объектов под угрозой

Всемирный фонд памятников (World Monuments Fund, WMF) впервые включил Луну в список объектов культурного наследия, подвергающихся риску разрушения со стороны сил природы и воздействию социальных, политических и экономических факторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в перечень World Monuments Watch 2025 года, опубликованном на сайте фонда, вошли Луна и 24 объекта, находящихся на Земле.

"Луна впервые включена в список для того, чтобы отразить экстренную необходимость признания и сохранения артефактов, которые свидетельствуют о первых шагах человечества за пределами Земли", - приводит организация слова своего главы Бенедикта де Монло. - В том числе это касается камеры, снимавшей приземление астронавтов на Луну, памятный диск, оставленный астронавтами [Нилом] Армстронгом и [Базом] Олдрином, и сотни других объектов, являющиеся символами этого наследия. Вместе с тем они сталкиваются с растущими рисками в свете все возрастающей [человеческой] деятельности, связанной с Луной, которая ведется без адекватных протоколов по ее сохранению".

В число находящихся под угрозой объектов организация включила объекты со всех уголков мира в том числе Церковь Сорбонны в Париже, руины в муниципалитете Бельчите в Испании, город Антакья в Турции, маяки штата Мэн в США и постройки в секторе Газа.Кампания World Monuments Watch, впервые прошедшая в 1996 году, призвана привлечь внимание международной общественности к мировым объектам культурного наследия, находящимся под угрозой уничтожения. Включение в список Watch предоставляет номинаторам этих объектов возможность информировать общественность, стимулировать участие граждан в охране памятников культуры, развивать инновационный процесс и сотрудничество, а также разрабатывать эффективные решения.