В Британии нашли "станцию техобслуживания" времен Древнего Рима

В английском Глостере нашли остатки "станции техобслуживания" времен Древнего Рима - mutatio. Возраст находки - 2000 лет, на ее раскопки ушло два года.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает The Guardian.

Работы проводились в связи со строительством новой дороги.

Mutatio предназначались для смены лошадей, здесь путники могли отдохнуть на Эрмин-стрит - римская дорога соединяла Глостер, Сайренсестер и Силчестер. Она была довольно оживленной: Силчестер был вторым по величине римским поселением в Британии, а Глостер - важным военным центром.

На основной территории "станции", вероятно, было два здания - там сохранились кости лошадей, уздечки и гиппосандалии (предшественники подковы в Древнем Риме).

"Детально изучить древнеримское придорожное поселение - редкая возможность", - говорит Алекс Томпсон из Oxford Cotswold Archaeology, проводившей раскопки.

Поселение вдоль Эрмин-стрит находилось на территории почти 8 га. Вероятно, оно появилось в 160-180 годы н.э. и просуществовало до IV века. Эксперты обнаружили гравийные карьеры, использовавшиеся при строительстве Эрмин-стрит, 460 древнеримских монет, 15 брошей, 420 кг керамики и кости животных. В каменном колодце сохранился ботинок, подбитый гвоздями, заколка для волос из сплава меди и кости, а также кольцо.

Самой впечатляющей находкой стал кулон с изображением Купидона, отлитый из сплава меди. Его длина - 6 см. По мнению археологов, он мог быть случайно потерян одним из путешественников, тогда как другие предметы могли быть оставлены в качестве подношений богам для защиты в пути.