Маск отправит на Марс роботов с искусственным интеллектом

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск планирует отправить на Марс роботов с искусственным интеллектом в ноябре 2026 года. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, путешествие между Землей и Марсом, рассказал Маск, возможно раз в 26 месяцев. В следующий раз такая возможность будет примерно в ноябре следующего года? передает Day.Az.

"Если все будет хорошо, то SpaceX отправит корабли Starship на Марс вместе с автономными роботами и искусственным интеллектом Grok", - сказал он.

18 февраля предприниматель представил новую и более продвинутую версию чат-бота от xAI Grok-3. В тестах модель превзошла GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Gemini-2 Pro и DeepSeek-V3 в областях математики, программирования и научных вычислений.

В начале этого месяца сообщалось, что Илон Маск поддержал отправку экспедиции на Марс для исследования "квадратной структуры", обнаруженной на снимках NASA.

Некоторые считают эту структуру "естественной", но конспирологи видят в ней доказательство существования инопланетной цивилизации.