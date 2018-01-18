Битва взглядов совы и лисы на заснеженной пристани - ВИДЕО

4 января в городе Кобург (провинция Онтарио, Канада) сова решила атаковать лису, но животное почувствовало опасность и успело отбежать в сторону. Далее хищники устроили комичный поединок взглядов, который так и не перерос в схватку, передает fishki.net.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра: