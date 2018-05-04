В Кении более 110 человек погибли из-за сильных наводнений

По меньшей мере 112 человек погибли в Кении из-за наводнений, вызванных сильными ливнями, сообщает радиостанция Capital FM Kenya со ссылкой на местное общество Красного Креста, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы можем сообщить, что на территории страны погибли 112 человек", - заявил в ходе пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь общества Аббас Гуллет (Abbas Gullet). Он добавил, что наводнения также уничтожили более 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

По данным Гулетта, действия стихии затронули в общей сложности более 260 тысяч человек.

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