Euronews показал сюжет о легендарной «змеиной» горе в Азербайджане - ВИДЕО

Гора Иландаг - визитная карточка Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в Азербайджане, говорится в сюжете, подготовленном Euronews, передает Day.Az со ссылкой на trend.az.

"Ее высота - 2415 метров. В средние века на крутых склонах горы жили люди. Величественный Иландаг был окутан тайнами и преданиями, о нём испокон веков слагали легенды", - говорится в сюжете.

Как отмечается, название горы переводится как "змеиная".

"По одной из легенд добрые люди могли прятаться на ней от злодеев, которых там нещадно жалили змеи. Впрочем, как утверждают местные жители, сегодня змей на этой горе нет", - говорится в материале.

Но главная легенда Иландага, как отмечают авторы сюжета, связана с временами Великого Потопа.

"Легенда гласит, что Ноев Ковчег прошёл сквозь эту вершину, расколов ее на две части", - говорится в сюжете.

Историк Вели Бахшалиев, чьи слова приводятся в сюжете, отмечает, что в тот момент Ной понял, что суша близко.

"Предание гласит, что ковчег обрел окончательное пристанище на вершине другой горы, которая была выше Иландага", - отмечает историк.

В сюжете говорится, что потрясающий вид на Иландаг открывается с древней крепости на соседней горе.

"Но для того, чтобы взглянуть сверху на долину, где по преданию путешествовал Ной, нужно преодолеть 2000 ступеней", - отмечается в материале.

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