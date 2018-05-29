В Грузии начали продавать жилье за биткоины

Одно из агентств недвижимости, работающих в Тбилиси, разместило в интернете объявление о продаже квартиры в городском районе Ваке за криптовалюту. Об этом сообщает Geomigrant.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Продавец оценил свое жилье в 270 тысяч долларов, или 25 биткоинов. Таким образом, покупатель с виртуальными деньгами получит серьезную скидку: курс биткоина по состоянию на 29 мая составляет около 7,1 тысячи долларов за единицу криптовалюты, то есть полная стоимость квартиры составит 177,5 тысячи долларов.

По данным портала, цена в криптовалюте выставлена по просьбе собственника недвижимости. Законодательство Грузии не регулирует использование цифровых валют, однако расчеты между физическими лицами в таких деньгах не запрещены.

В мае аналитики Cointelegraph заявили, что стоимость биткоина за последние полгода сделала полный круг и в ближайшее время останется на уровне 8-10 тысяч долларов. Они отметили, что пока для рынка нет положительных новостей, которые привели бы к резкому росту стоимости криптовалюты.

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