Основателя Telegram обвинили в плагиате

Компания-разработчик обратилась в один из московских судов с иском к основателю Telegram Павлу Дурову, обвинив его в плагиате. Об этом сообщил РИА Новости сам истец, передает Day.Az.

Как указано в поданном в Замоскворецкий суд Москвы иске, копия которого есть в распоряжении агентства, "команда Телеграмм" присвоила себе разработку программы, которая была им продемонстрирована на приватной встрече.

"В мае 2018 года ответчик анонсировал разработку криптопаспорта, копирующего функционал, интерфейс и принцип работы уникального продукта, разработанного нашей командой. Данный продукт практически идентичен нашей разработке, которая была представлена ответчику на приватной демонстрации 1 февраля 2018 года, при этом автором продукта неправомерно указана "команда Телеграмм" подконтрольная ответчику", - сказано в иске.

Примечательно, что иск подан не к компании Telegram, а лично к Павлу Дурову. Истец это объясняет тем, что решения принимает именно Дуров.

В своем иске истец указывает, что на разработку программы его компания потратила около 800 тысяч евро, но требует он не денежной компенсации, а просит столичный суд признать авторские права на программу за истцом и обязать ответчика "прекратить нарушение этих прав".

В пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы подтвердили РИА Новости, что указанный иск зарегистрирован в канцелярии суда 29 мая.

"Исковое заявление у председателя. Она должна определить, кто из судей будет иск рассматривать", - сказала агентству представитель суда Эмилия Хиль.

Комментарием Павла Дурова и Telegram РИА Новости на данный момент не располагает.

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