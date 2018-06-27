Достигнута договоренность по встрече Путина и Трампа
27 июня 2018 18:33 241
Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что в Вене прошла встреча российских и американских дипломатов. По информации издания, представители двух стран обсуждали возможность проведения переговоров глав государств.
Стороны условились, что встреча президентов состоится в австрийской столице 15 июля, написало австрийское СМИ.
На прошлой неделе Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с Владимиром Путиным в июле. Эту информацию подтвердил глава Госдепа Майк Помпео.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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