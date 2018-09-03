Мужчина на авто протаранил толпу людей, чтобы остановить массовую драку - ВИДЕО
3 сентября 2018 12:21 175
Необычное решение конфликта придумал один из участников массовой драки в Австралии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Мужчина решил просто протаранить толпу дерущихся людей.
В результате наезда пострадали шесть человек. Инцидент произошел возле ночного клуба ночью.
Видеоролик, на котором запечатлен момент инцидента, был размещен на портале Daily Mail.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
12:28 91
Соратник Ассанжа пропал в Норвегии
11:39