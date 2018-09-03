Мужчина на авто протаранил толпу людей, чтобы остановить массовую драку - ВИДЕО

Необычное решение конфликта придумал один из участников массовой драки в Австралии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Мужчина решил просто протаранить толпу дерущихся людей.

В результате наезда пострадали шесть человек. Инцидент произошел возле ночного клуба ночью.

Видеоролик, на котором запечатлен момент инцидента, был размещен на портале Daily Mail.

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