Массовое отравление поддельным виски в Малайзии, десятки жертв

Двадцать один человек скончался за несколько последних дней в Малайзии в результате отравлений одним и тем же сортом виски, в составе которого экспертиза обнаружила метиловый спирт. Об этом сообщает в среду интернет-версия газеты The Star, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На середину дня среды по всей стране были зарегистрированы 55 случаев отравления виски сорта Grand Royal Whisky. В 21 случае эти отравления закончились летальным исходом, сообщает газета со ссылкой на министерство здравоохранения Малайзии, а еще 14 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Издание отмечает, что информация минздрава не может быть полной, так как немедленно докладывать в министерство обо всех случаях отравления обязаны только государственные больницы, в то время как частные медицинские учреждения делают это только в случае смерти пациента.

В результате, пишет газета, в частных больницах в настоящее время могут находиться и другие жертвы отравления поддельным алкоголем, о которых правительству пока неизвестно.

После поступления первой информации о случаях смертельных отравлений подозрение пало на три продающихся в Малайзии напитка: виски Grand Royal и Mandalay и пиво King Fisher, однако экспертиза пока показала наличие метилового спирта только в бутылках с этикеткой Grand Royal Whisky. Кроме того, на этикетках этого сорта виски не оказалось информации о его производителе и дистрибьюторах, которая должна быть там размещена по закону, говорится в сообщении.

В настоящее время властями конфискована в местностях, где произошли отравления, 291 бутылка спиртного различных марок, сообщает издание. Экспертиза конфискованных напитков продолжается, по факту массовых отравлений полицией заведено следственное дело, говорится в сообщении.

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