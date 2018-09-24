Грузовой поезд рухнул в реку после разрушения моста - ВИДЕО

Грузовой состав упал в реку после разрушения деревянного моста через реку в штате Айова, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Крушение поезда произошло утром в воскресенье, 23 сентября, неподалеку от городка Элтон в Айове. Несколько вагонов упали в воду и устроили запруду на пути воды.

По сообщениям властей, при крушении поезда никто не пострадал.

Попадания опасных веществ в воду не зафиксировано.

На месте крушения работают службы по чрезвычайным ситуациям.

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