Грузовой поезд рухнул в реку после разрушения моста - ВИДЕО
24 сентября 2018 15:34 177
Грузовой состав упал в реку после разрушения деревянного моста через реку в штате Айова, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Крушение поезда произошло утром в воскресенье, 23 сентября, неподалеку от городка Элтон в Айове. Несколько вагонов упали в воду и устроили запруду на пути воды.
По сообщениям властей, при крушении поезда никто не пострадал.
Попадания опасных веществ в воду не зафиксировано.
На месте крушения работают службы по чрезвычайным ситуациям.
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