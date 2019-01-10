В Германии сотрудники аэропортов объявили забастовку, отменены сотни рейсов
10 января 2019 11:50 132
В ФРГ сотрудники служб безопасности аэропортов объявили забастовку. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Речь идет об аэропортах Кёльна, Штутгарта и Дюссельдорфа. Отмечается, что только в Дюссельдорфе отменены около 350 из 570 рейсов. Также ряд рейсов был отменен в Берлине, где нет забастовки.
По данным издания, зарплата сотрудников служб безопасности в немецких аэропортах составляет от €15 до €17,05. Профсоюз Verdi, организовавший забастовки, требует минимальной зарплаты на уровне €20.
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