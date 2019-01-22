Певица умерла от сердечного приступа на сцене - ВИДЕО

22 января 2019 15:36

Руководительница татарского музыкального ансамбля "Карлыгач" Фания Халиуллова скончалась во время выступления в городе Димитровграде. Об этом сообщило министерство искусства и культурной политики Ульяновской области в группе во "ВКонтакте".

Инцидент произошел в воскресенье, 20 января, во время концерта "Неугасимые звезды". Зрители засняли, как во время исполнения песни "Елама, ярсыма" Халиуллова упала. Исполнительница была срочно госпитализирована, но врачам не удалось спасти певицу, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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Певица умерла от сердечного приступа на сцене

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