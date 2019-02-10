"Тоттенхэм" повторил достижение 80-летней давности

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл "Лестер" (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Счет в матче открыл Давинсон Санчес. Во втором тайме "Лестер" получил шанс сравнять счет, но только вышедший на замену Джейми Варди с первого касания не сумел реализовать пенальти. Позже Варди забил с игры, но этого оказалось мало, так как у "шпор" отличились еще Кристиан Эриксен и Сон Хын-Мин.

"Тоттенхэм" - "Лестер" - 3:1

Голы: Санчес (33), Эриксен (63), Сон Хын-Мин (90+1) - Варди (76)

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Роуз (Уолкер-Питерс, 88), Санчес, Вертонген, Скипп (Алдервейрелд, 71), Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын-Мин, Льоренте (Ваньяма, 80)

"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Чилвелл, Рикардиту, Эванс, Грэй (Варди, 59), Мэддисон, Ндиди, Барнс (Оказаки, 88), Тилеманс, Геззаль (Ихеаначо, 72)

Предупреждены: Сон Хын-Мин (16), Роуз (20), Вертонген (28), Тилеманс (85)

После этого матча серия Серия лондонского клуба без ничьих достигла уже 30 матчей с учетом четырех игр предыдущего сезона. Это самая длинная серия за последние 80 лет. В 1928-29 годах "Портсмут" не играл вничью на протяжении 38 матчей.