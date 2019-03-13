Тысячи раков выбросило на берег Каспийского моря - ВИДЕО
13 марта 2019 10:12 246
На берег Каспия обрушились дары моря! Один из пляжей протяженностью в несколько километров после шторма оказался буквально завален тысячами раков!
Специалисты объяснили это сезонной ослабленностью морских обитателей, которые не смогли справиться с сильными волнами, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Справиться с желанием набить пакеты раками не смогли и жители казахстанского Актау.
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