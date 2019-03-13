На берег Каспия обрушились дары моря! Один из пляжей протяженностью в несколько километров после шторма оказался буквально завален тысячами раков!

Специалисты объяснили это сезонной ослабленностью морских обитателей, которые не смогли справиться с сильными волнами, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Справиться с желанием набить пакеты раками не смогли и жители казахстанского Актау.

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