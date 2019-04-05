Полицейским, прибывшим в квартиру подозреваемого в ограблении злоумышленника, проживающего в жилом доме на 23-м этаже, в городе Чанша (провинция Хунань, КНР), не сразу удалось найти воришку, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Бригада блюстителей правопорядка, взломав входную дверь, проникла в частную квартиру. Спустя несколько минут полицейские обнаружили хозяина жилплощади стоящим на карнизе, за пределами своей квартиры. Правоохранителям пришлось спасать подозреваемого в грабеже молодого человека, в планы которого не входило падение с 23-го этажа.

По информации местных СМИ, потерпевший опознал воришку, ограбившего его 24 марта. В данный момент преступник находится в полицейском управлении, ожидая суда.

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