Нападение киллера на подмосковного бизнесмена попало на видео. Кадры произошедшего во вторник, 7 мая, публикует Telegram-канал Baza. На них видно, как неизвестный в маске и камуфляже открывает огонь из пистолета Макарова по прохожему на улице, тот убегает и тем самым спасает себежизнь, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел утром 7 мая в городе Балашихе. Пострадавший предприниматель получил семь огнестрельных ранений и был госпитализирован.

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