https://news.day.az/world/1118638.html На Москву обрушился град - ВИДЕО
На Москву обрушился град - ВИДЕО
На Москву обрушился сильный дождь с градом, а также порывистый ветер, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
В настоящее время синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности.
Также по данным экстренных служб, восемь человек пострадали при падении деревьев в Москве из-за сильного ветра.
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