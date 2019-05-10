На Москву обрушился сильный дождь с градом, а также порывистый ветер, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В настоящее время синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности.

Также по данным экстренных служб, восемь человек пострадали при падении деревьев в Москве из-за сильного ветра.

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