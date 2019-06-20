В конце мая в Голливуде презентовали первый в мире отель в форме гитары. Высота здания 120 метров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Постояльцев отель-гитара начнет принимать только в конце октября 2019 года, а уже в июле начнется предварительное бронирование номеров. О том, сколько придется выложить за ночь в отеле, пока не сообщается.

Известно зато, что необычный отель построили владельцы Hard Rock, потратив на сооружение 1,5 миллиарда долларов.