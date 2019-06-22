Четвероногая защитница не позволила своей маленькой хозяйке свалиться в реку - ВИДЕО
Неизвестно, где именно были сняты эти трогательные кадры, но они являются отличным доказательством того, что собаки - это не только наши лучшие друзья, но и бдительные защитники от опасностей, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Увидев, что маленькая девочка направилась к берегу реки, собака не зевала и тут же оттащила малышку от воды. После этого животное само зашло в реку и вытащило оттуда мячик - предположительно, именно его и пыталась достать маленькая хозяйка.
Видеоролик многие зрители посчитали согревающим душу, а некоторые заявили, что после такого зрелища слово "собака" должно употребляться исключительно в качестве комплимента.
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