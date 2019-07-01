https://news.day.az/world/1133948.html В Стамбуле неизвестный взял в заложники работников торгового центра
В Стамбуле неизвестный взял в заложники работников торгового центра
Неизвестный мужчина в Стамбуле взял в заложники работников одного из торговых центров. Как передает Day.Az, об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что на место инцидента отправлены сотрудники полиции. Согласно данным СМИ входы и выходы в торговый центр перекрыты.
О других деталях инцидента не сообщается.
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