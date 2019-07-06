В центре Москвы вор забрался в здание научно-исследовательского института в центре Москвы, вскрыл сейф, вытащил миллионы и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По имеющимся данным, неизвестный украл три миллиона рублей из сейфа.

В пресс-службе отметили, что вор зашел через парадную дверь, вскрыв замок.

В настоящее время возбуждено дело по статье "Кража". Полиция выясняет все детали случившегося.

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