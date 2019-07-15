Американские исследователи в сотрудничестве с коллегами из Испании открыли новый вид динозавра, обитавшего на территории Национального парка Биг-Бенд современного штата Техас (США) примерно 80 млн лет назад. Строением носа и челюстей, как сообщает американский научный портал EurekAlert, необычное животное было сильно похоже на утку, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Впервые окаменелые фрагменты черепа древнего динозавра были найдены группой исследователей во главе с профессором Техасского университета (США) Томом Леманом еще в 1980-е годы. Тогда специалисты не смогли полностью восстановить его форму и выяснить, какому именно виду животных он принадлежал. В то время специалисты предполагали, что обнаружили останки представителя рода грипозавров из семейства гадрозаврид (так называемых утконосых динозавров). Однако результаты последнего исследования показали, что на самом деле фрагменты черепа принадлежали гораздо более примитивному виду по сравнению с грипозавром и не относились к основной группе известных "утконосых" динозавров.

Новый вид, как указывает портал, получил название Aquilarhinus palimentus. В основном это связано со строением носа и челюстей животного. Так, по словам экспертов, на носу у динозавра находился твердый гребень, очень похожий на клюв орла, а нижняя челюсть имела специфичную W-образную форму, напоминавшую широкую плоскую лопатку. С ее помощью, как отмечают специалисты, животное добывало себе пищу, выкапывая водные растения из рыхлой болотистой почвы.

"Этот вид динозавров является одним из наиболее примитивных известных гадрозаврид и поэтому может помочь нам в понимании причин появления и возможных способов развития гребней на их головах. Кроме того, благодаря данному открытию мы можем определить происхождение всего семейства и способы его распространения", - подчеркнул ведущий автор исследования профессор Альберт Прието-Маркес из Института палеонтологии им. Микеля Крусафона в Испании. По его словам, "существование Aquilarhinus palimentus свидетельствует о том, что динозавры этого вида впервые появились в юго-восточной части США".

"Утконосые" динозавры, также известные как гадрозавриды или гадрозавры, считались самыми распространенными травоядными животными, обитавшими в меловой период мезозойской эры (251 - 66 млн лет назад). Все они, по мнению экспертов, обладали сходным строением черепа. Гадрозавры имели плоский беззубый, очень смахивающий на утиный клюв, а в задней части их челюсти находилось множество плоских зубов. Долгое время гадрозавров относили к полуводным животным, питающимся водорослями. Однако теперь "утконосые" динозавры считаются наземными обитателями.

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