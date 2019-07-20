Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила британская газета The Independent.

Злоумышленники заполнили Twitter ведомства оскорбительными высказываниями в адрес полиции и шуточными новостями, а также опубликовали фальшивые заявления на официальном сайте.

Пресс-секретарь Скотленд-Ярда Рой Смит написал в своем Twitter, что полиция работает над восстановлением контроля над своими учетными записями.

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