Национальное космическое управление Китая (НКУК) договорилось с Россией и Евросоюзом приступить к совместной проработке плана по созданию исследовательской станции на Луне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в ближайшее время стороны обсудят задачи по осуществлению совместной деятельности в этом направлении, а также приступят к согласованию вопросов, касающихся конструкторских особенностей будущего объекта.

Как проинформировали в Центре лунных исследований и космических программ при НКУК, через два-три года специалисты от трех сторон подготовят окончательный вариант документа. Для этого будет сформирован межправительственный координационный комитет.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годах.

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