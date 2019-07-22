Речь идет о моделях V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90 с четырехцилиндровыми дизельными двигателями, произведенными между 2014 и 2019 годом.

На данный момент нет сведений о возникших авариях или пострадавших из-за этой неисправности.

Автоконцерн заявил, что связывается с владельцами автомобилей по почте. "Мы работаем над техническим решением проблемы. Пока мы не закончили, мы просим наших клиентов следить за сообщениями об ошибках, связанных с мотором. Если сообщений об ошибке нет, значит, машина безопасна", - заявил Эльфстрём.