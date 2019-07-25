Жара в Бельгии побила новый рекорд
Рекордно высокая температура воздуха, которая была зарегистрирована в среду в Бельгии, после сверки данных оказалась еще выше - 40,2 градуса, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Накануне метеорологи сообщили, что на метеостанции в Клейне-Брогеле была зафиксирована температура 38,9 градуса, что стало новым рекордом.
"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны - прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
В начале недели метеорологи в Бельгии предупреждали, что ожидают очередных рекордных показателей жары - под 40 градусов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре