Сильная засуха угрожает 50-миллионому населению 28 из 34 провинций Индонезии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Antara.

Засуха, вызванная погодным явлением Эль-Ниньо - повышением температур в экваториальной части Тихого океана, затронула более 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных районов, уничтожив более 9 тысяч гектаров. В большинстве районов островов Ява, Бали и Малых Зондских островов осадки не выпадали уже на протяжении 60 дней.

По данным Национального агентства метеорологии страны, засуха продлится до сентября и особенно усугубится в августе. Власти страны начали поставлять чистую воду населению.

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