Правоохранители нейтрализовали стрелка в американском городе Дейтон в штате Огайо менее чем за минуту. Об этом сообщается в заявлении местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали.

"Полицейские нейтрализовали стрелка менее чем за минуту", - сообщила полиция в Twitter. Также отмечается, что на злоумышленнике был бронежилет.

Это второй инцидент со стрельбой в США за выходные. В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжёлом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту.



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