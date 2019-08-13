Случай заболевания лошади сибирской язвой зафиксирован в Брестской области Беларуси, до этого такое заболевание у животных фиксировали в республике в 1999 году. Как передает Day.Az, об этом сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Минсельхозпрода Беларуси Ольга Котишевская.

"На территории Столинского района Брестской области установлен случай заболевания лошади сибирской язвой. В последний раз в Беларуси сибирскую язву у животных фиксировали в 1999 году", - рассказала Котишевская.

Она уточнила, что инцидент имел место 10 августа. Лошадь принадлежала жителю деревни Хотомель. Труп павшего животного сожгли.

По словам Котишевской, в настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации заболевания, включая дезинфекцию в очаге заразной болезни, вакцинацию восприимчивого поголовья, наблюдение за клиническим состоянием животных.

Сибирская язва - острое инфекционное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата и сильной интоксикацией. В зависимости от формы болезни, летальность достигает почти 100%.

Источник инфекции - домашние животные (крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, свиньи). Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, мех и так далее.

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