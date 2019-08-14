Суд в Швеции признал американского рэпера A$AP Rocky виновным по делу об избиении и приговорил его к условному сроку. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Би-би-си".

Условные сроки получили еще два участника драки. Музыканта также обязали выплатить компенсацию потерпевшему. Судья заявил, что потасовка не носила серьезный характер, поэтому артиста не отправили в тюрьму.

A$AP Rocky был задержан полицией Стокгольма в начале июля. Он находился в одном из следственных изоляторов города, а 2 августа был освобожден из-под стражи. Рэпера и его окружение обвинили в нападении на двух мужчин. Музыкант отрицал свою вину.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как они с товарищами избивают мужчину на улице. Позже хип-хоп-исполнитель выложил запись, сделанную до драки, - на ней неизвестный атаковал человека из окружения A$AP Rocky.

26 июля президент США Дональд Трамп потребовал от властей Швеции освободить хип-хоп-исполнителя. Политик заявил, что стране стоит сосредоточиться на реальных преступлениях.

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