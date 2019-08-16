Иран не брал на себя никаких обязательств ради освобождения британцами супертанкера Grace 1, перехваченного 4 июля. Об этом заявил представитель иранского МИД Аббас Мусави. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что Тегеран не давал гарантий, что судно с иранской нефтью не направится в Сирию. При этом Мусави указал, что "пунктом назначения была не Сирия (...), а даже если бы и была, то это никого не касается".

15 августа власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после "получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии".

После этого танкер переименовали в Adrian Darya, он также готовится к отплытию под иранским флагом. Когда именно он выйдет в море, пока неизвестно. Ожидается, что это произойдет 16 августа, если не помешает запрос, который США направили Гибралтару с целью задержать судно. В Вашингтоне заявляют, что танкер помогает Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских войск), который американская сторона признала террористической организацией.

"Война танкеров" между Ираном и Великобританией началась после того, как британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим ЕС в отношении Дамаска.

Иран пообещал ответить на захват Grace 1. Вечером 19 июля Тегеран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Сообщалось, что военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил.

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