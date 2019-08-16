Суд в Мальмё на юге Швеции постановил выдать датским властям 22-летнего подозреваемого во взрыве у налоговой инспекции в Копенгагене, сообщает датский телеканал DR по итогам заседания суда, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сам подозреваемый отрицает причастность к инциденту. Он также просил не экстрадировать его в Данию. Слушания по решению об экстрадиции проходили за закрытыми дверями. Однако, как отмечает DR, суд постановил что все требования для этого удовлетворены.

В свою очередь прокурор, ведущий дело, заявил, что он "опасается, что подозреваемый может уничтожить доказательства", если останется на свободе. Среди изъятых при аресте вещей - телефон, компьютер, карты памяти.

В прошлый вторник, 6 августа, у здания налоговой полиции в Копенгагене прогремел взрыв. Никто не пострадал. В среду полиция сообщила об аресте 22-летнего гражданина Швеции. Его предполагаемый сообщник, тоже гражданин Швеции, находится в розыске.