Двух из четырех обвиняемых в подготовке атаки на мусульманское поселение Исламберг в американском штате Нью-Йорк приговорили к тюремному заключению. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNY Central.

Несколько молодых людей 18-20 лет были арестованы в январе этого года в городе Рочестер. При обыске у них было обнаружено несколько самодельных взрывных устройств. Задержанным были предъявлены обвинения в заговоре и хранении оружия.

По данным телеканала, Андрю Крайслер и Брайан Коланери ранее признали вину в сговоре второй степени, связанном с терроризмом. Мужчины были приговорены к 4 и 12 годам тюрьмы.

Отмечается, что приговоры двум другим обвиняемым будут вынесены позднее.

Поселение Исламберг было основано в 1980-е годы выходцем из Пакистана суфийским богословом Мубараком Али Джилани в городе Томпкинс, округ Делавэр, штат Нью-Йорк.

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