https://news.day.az/world/1148286.html В московском метро девушка упала под поезд и выжила
В московском метро девушка упала под поезд и выжила
В воскресенье на станции "Таганская" Московского метрополитена под прибывающий поезд упала девушка. Инцидент произошел около 13:35 по московскому времени на Таганско-Краснопресненской линии, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".
Как рассказали "Интерфаксу" в экстренных службах, пострадавшая выжила. Для её спасения снималось напряжение контактного рельса, а поезда на участке от "Баррикадной" до "Текстильщиков" были остановлены.
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