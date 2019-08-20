Случаи сибирской язвы выявлены в селе Геховит Гегаркуникской области Армении. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Двое жителей села Геховит (в 130 километрах от Еревана) обратились в больницу города Мартуни с признаками кожной формы сибирской язвы... Они сообщили, что несколько дней назад разделывали в селе говяжью тушу... Позднее симптомы кожной формы сибирской язвы были выявлены еще у шести сельчан", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Сибирская язва - острое инфекционное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата и сильной интоксикацией. В зависимости от формы болезни летальность достигает почти 100%.

Источник инфекции - домашние животные (крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, свиньи). Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, мех и так далее.



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