В субботу, 17 августа, около 130 футбольных фанатов устроили массовую драку возле стадиона, находящегося в городе Кендзежин-Козле (Опольское воеводство, Польша). Находящимся в машине без опознавательных знаков полицейским удалось запечатлеть начало побоища, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Позже на помощь стражам правопорядка прибыло несколько патрульных автомобилей. Им удалось поймать более десяти участников драки. Один из пытавшихся скрыться фанатов протаранил своим автомобилем патрульную машину. Если суд признает футбольного хулигана виновным в нападении на полицейских, ему может грозить срок до 10 лет.

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