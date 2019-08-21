В Краснодаре в районе торгового комплекса "Вишняки" произошла массовая перестрелка.

По словам очевидцев, сперва были слышны разговоры на повышенных тонах возле ларька с шаурмой, после чего раздались многочисленные выстрелы. Как минимум одного пострадавшего увезла прибывшая на место машина скорой помощи, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Также, по неподтверждённым данным, ещё одного раненого участники стрельбы увезли сами на легковом автомобиле. В МВД по г. Краснодару факт стрельбы Лайфу подтвердили, но никакой дополнительной информации по инциденту пока нет.

Все участники событий к моменту приезда полицейских скрылись.

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