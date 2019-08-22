Дания - богатая страна и должна делать намного большие взносы в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Для протокола: Дания тратит на НАТО только 1,35% ВВП. Это богатая страна и должна платить 2%", - утверждает Трамп.



"Мы защищаем Европу, но 2% тратят только восемь стран НАТО из 28, а США тратят намного, намного больше", - заявил Трамп.

Ранее Трамп отменил визит в Данию из-за заявлений местных властей, отвергших предложение Трампа о покупке Гренландии и назвавших это предложение "абсурдным".



В воскресенье Трамп подтвердил, что попросил свою администрацию изучить возможность покупки Гренландии, отметив, что, "по сути, это крупная сделка с недвижимостью". Но он добавил, что этот вопрос не является приоритетным и что его визит в Данию не связан с его интересом к острову. "Вовсе не по этой причине", - сказал он.



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