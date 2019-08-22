https://news.day.az/world/1149446.html В Москве отказались запрещать смартфоны в школах
В Москве отказались запрещать смартфоны в школах
Мобильные телефоны на уроках в московских школах запрещать не будут. Об этом заявил заместитель главы департамента образования Москвы Александр Молотков, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Он напомнил, что гаджеты активно используются в учебном процессе в рамках проекта "Московская электронная школа".
"Это инструмент для общения, входа в образовательную среду и для выполнения тех или иных действий. Как можно запретить то, что стало неотъемлемой частью жизни?" - удивился Молотков.
По его словам, важнее научить детей правильно использовать гаджеты в учебном процессе.
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