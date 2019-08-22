Мобильные телефоны на уроках в московских школах запрещать не будут. Об этом заявил заместитель главы департамента образования Москвы Александр Молотков, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Он напомнил, что гаджеты активно используются в учебном процессе в рамках проекта "Московская электронная школа".

"Это инструмент для общения, входа в образовательную среду и для выполнения тех или иных действий. Как можно запретить то, что стало неотъемлемой частью жизни?" - удивился Молотков.

По его словам, важнее научить детей правильно использовать гаджеты в учебном процессе.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!