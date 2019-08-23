По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в берлинском районе Моабит. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная полиция.

"Около 12.00 по местному времени в Моабите неизвестный велосипедист выстрелил в человека. Сейчас многие наши коллеги прибыли на место инцидента", - сообщается в Twitter полиции.

О причинах стрельбы информации нет. Как пишет газета Berliner Kurier, по неподтвержденным данным, пострадавший получил выстрел в голову. Преступник, предположительно, выбросил орудие преступления в реку Шпрее. Пойман ли преступник или до сих пор находится на свободе, не сообщается.



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