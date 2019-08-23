Тегеран против пересмотра Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Наша позиция совершенно определенная: мы считаем, что по СВПД не могут пройти повторные переговоры", - сказал Зариф, чей комментарий после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном опубликовал иранский МИД.

Глава МИД Ирана также назвал переговоры с Макроном конструктивными, отметив, что на встрече стороны обменялись предложениями по тому, как обеспечить полную реализацию ядерной сделки.

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