https://news.day.az/world/1149961.html В Японии произошло сильное землетрясение
В Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного берега Японии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 04.52 по всемирному времени UTC. Эпицентр располагался в 128 километрах к востоку от поселка Намиэ в префектуре Фукусима. Очаг залегал на глубине 8 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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