https://news.day.az/world/1150099.html Трап врезался в самолет в Шереметьево
Трап врезался в самолет в Шереметьево
Трап врезался в самолет в московском аэропорту Шереметьево.
Об этом сообщает Telegram-канал "112", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его данным, в результате аварии у лайнера оказались повреждены обшивка и хвостовая часть. Сейчас воздушное судно осматривают техники, оно отстранено от полетов.
Находились ли в этот момент на борту пассажиры, не сообщается.
Похожий случай произошел в Шереметьево в конце июля. Во время подготовки воздушного судна Boeing 737 к вылету в Ереван самоходный трап столкнулся с самолетом и повредил обшивку фюзеляжа. Пассажиров отправили в пункт назначения запасным бортом.
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